Россияне под Чермалыком атаковали украинских военных, сбросив с беспилотника гранату

Фото: штаб ООС

С начала суток, 13 июля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Чермалык противник применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Возле населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Катериновки на Луганщине оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.