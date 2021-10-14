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14 октября 2021, 18:49 22

Зеленский приехал на фронт: президент посетит позиции ООС

14 октября 2021, 18:49 22
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Фото: офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Глава государства планирует посетить позиции ООС и торжественные мероприятия в Мариуполе

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент побывает на передовых позициях украинской армии в районе проведения Операции объединенных сил.

Кроме того, глава государства посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил выплатить в полном объеме денежное довольствие военным Вооруженных сил Украины и премию по случаю Дня защитников и защитниц.

Донбасс ООС война Владимир Зеленский военные

 
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