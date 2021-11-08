В Минюсте рассказали, когда могут появиться первые официальные олигархи

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В конце мая 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины определит первых "номинантов", которые будут включены в реестр олигархов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюськи.

"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседание СНБО будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - отметил Малюська.

Он также отметил, что с целью имплементации закона об олигархах Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ближайшее время утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации. Кроме того, СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработает такой реестр.

Напомним, что 5 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Он вступит в силу , по расчетам монобільшості примерно через полгода.

Согласно документу, лицом, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который на день введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины. Однако потенциальные олигархи могут дать объяснения, которые потенциально могут повлиять на решение.

Также предусмотрено наличие представителя олигарха. То есть лица, проводящего встречи (разговоры) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха.

Кроме этого олигархам запрещается финансировать политическую агитацию. По сравнению с первым чтением добавлено основание для увольнение главы Антимонопольного комитета, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей . Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.