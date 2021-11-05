Зеленский рассказал, что ждет олигархов после закона об олигархах

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписанный им закон об олигархах и рассказал, что ждет олигархов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм главы государства.

"В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но длительное время оставалась зависимой. Зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равный. Как в известной дилемме "что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, стремившиеся обладать большими состояниями, или обладатели больших состояний, стремившиеся владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет-источником прибыли", - отмечается в сообщении.

Зеленский убежден, что подписанный им закон об олигархах изменит ситуацию

"Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь только два пути.

Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую".

Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - добавил Глава государства

Напомним, что 5 ноября Волимир Зеленский подписал принятый парламентом закон об олигархах..

Согласно документу, лицом, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который на день введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины. Однако потенциальные олигархи могут дать объяснения, которые потенциально могут повлиять на решение.

Кроме этого олигархам запрещается финансировать политическую агитацию. По сравнению с первым чтением добавлено основание для увольнение главы Антимонопольного комитета, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей . Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.