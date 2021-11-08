У "Слуг народа" утверждают, что не будут отбирать мандат у членов своей фракции, которые объединились с Разумковым

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Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура считает, что тех, кто вступил в межфракционное объединение "Разумная политика", не будут исключать из одноименной фракции

Об этом он сказал Украинским новостям, передает RegioNews.

Да, я не думаю. Никто это серьезно не воспринимает, как какую-то серьезную историю, - сказал Качура.

По его словам, в "Слуге народа" не было вообще какой-то серьезной реакции на это событие.

Качура считает, что просто создали очередное объединение, которых в Раде уже несколько сотен, а такие объединения не имеют полномочий как депутатские группы.

Пребывание депутата во фракции, по его словам, прежде всего зависит от голосований и поддержки президентских инициатив.

Как сообщалось, Разумков подал документы о создании межфракционного объединения, стал известен перечень членов.