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05 ноября 2021, 20:53 138

Разумков рассказал, сколько депутатов войдут в его объединение

05 ноября 2021, 20:53 138
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из открытых источников
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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в межфракционное депутатское объединение под названием "Разумная политика" сейчас готовы войти 25 народных депутатов

Как передает RegioNews об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"По состоянию на сегодня это 25 (народных депутатов, которые попадут в группу – ред.) коллег. Это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офиса президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться", - подчеркнул экс-руководитель парламента

Разумков добавил, что идеологически он близок к "разумному консерватизму".

Межфракционное депутатское объединение не имеет прав депутатской фракции.

Напомним, что против отставки Разумкова голосовали такие нардепы "СН": Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.

Напомним, что Рада 7 октября уволила Разумкова с должности спикера парламента. После освобождения он заявлял о намерениях оставаться в политике и намекнул на создание собственного политического проекта.

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