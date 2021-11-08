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08 ноября 2021, 11:31 7

Корниенко подал в отставку с поста лидера партии "Слуга народа"

08 ноября 2021, 11:31 7
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из открытых источников
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Первый вице-спикер Александр Корниеко решил сложить полномочия лидера партии "Слуга народа"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм пресс-секретарь фракции монобольшинства Юлии Палийчук.

"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга Народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера", - написала Палийчук.

По ее словам в ноябре состоится съезд партии, на котором будет определено, кто станет новым руководителем партии.

Напомним, что 19 октября Верховная Рада избрала Александра Корниенко первым вице-спикером. В то же время после результативного голосования, он подчеркивал, что не планирует покидать руководство партии "Слуга народа".

Слуга народа партия спикер Верховная Рада депутаты

 
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