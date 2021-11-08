Разумков подал документы о создании межфракционного объединения: перечень членов

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Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram бывшего главу парламента в объединение вошли 25 человек, большинство из которых – представители фракции "Слуга народа".

"Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения", - написал эксспикер.

Кроме Разумкова в новое МФО войдут 21 "слуга народа": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков.

А также недавно исключенная из фракции "СН " и пока внефракционная Людмила Буймистей.

И два депутата от "Батькивщины" Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

Разумков ожидает, что уже на следующей неделе о создании объединения объявит председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Заметим, что межфракционное объединение не имеет прав депутатской группы (представительство на Согласительном совете, приоритет в выступлениях и др.).

5 ноября стало известно о желании бывшего председателя Рады создать собственное межфракционное объединение, куда присоединятся некоторые депутаты "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.

29 октября в руководстве фракции "Слуга народа" не исключили рассмотрение вопроса о лишении Разумкова мандата на ближайшем съезде партии.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны будут составить свои мандаты.

В октябре Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.