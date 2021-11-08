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08 ноября 2021, 14:51 8

В "Слуге народа" рассказали, кто может стать новым руководителем партии

08 ноября 2021, 14:51 8
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из открытых источников
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Новым лидером партии "Слуга народа" может стать народный депутат Елена Шуляк

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм народного депутата от фракции монобольшинства Александра Качуры.

Депутат напомнил, что 8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление о сложении с себе полномочий лидера партии.

"На ближайшем съезде партии, выберут нового (-ую) главу партии. Лично я буду рекомендовать на эту позицию Елену Шуляк, которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новой главой партии!", - подчеркнул Качура.

Напомним, что 8 ноября Корниенко подал в отставку с должности лидера партии "Слуга народа"

"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга Народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера", - написала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Слуга народа партия депутат Съезд

 
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