В "Слуге народа" рассказали, кто может стать новым руководителем партии
Новым лидером партии "Слуга народа" может стать народный депутат Елена Шуляк
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм народного депутата от фракции монобольшинства Александра Качуры.
Депутат напомнил, что 8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление о сложении с себе полномочий лидера партии.
"На ближайшем съезде партии, выберут нового (-ую) главу партии. Лично я буду рекомендовать на эту позицию Елену Шуляк, которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новой главой партии!", - подчеркнул Качура.
Напомним, что 8 ноября Корниенко подал в отставку с должности лидера партии "Слуга народа"
"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга Народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера", - написала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.