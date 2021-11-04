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04 ноября 2021, 15:53 9

Верещук о возвращении Донбасса и Крыма: это не 25 лет

04 ноября 2021, 15:53 9
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из открытых источников
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Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что для их реинтеграции нужно гораздо меньше 25 лет. Но все зависит от того, как будет работать украинская сторона

Как передает RegioNews во время брифинга в Верховной Раде она не согласилась с тезисом предыдущего руководителя министерства Алексея Резникова относительно того, что на реинтеграцию нужно 25 лет.

"Это зависит от того, как мы будем работать. Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее здесь ждет ипотека, работа, и она захочет сюда приехать... Молодежь, которая принимает решение, куда ехать учиться, - мы должны за нее бороться. И если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это гораздо меньше", - Верещук.

Напомним, в прошлом году Резников говорил, что полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет.

При этом в такой же срок он оценивал завершение процессов разминирования территорий.

4 ноября Верховная Рада назначила Ирину Верещук министром реинтеграции. Ее предшественник Алексей Резников стал министром обороны

Донбасс Крым министр Верховная Рада реинтеграция

 
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