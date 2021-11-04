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На Донбассе оккупанты вновь обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия
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04 ноября 2021, 17:28 3

На Донбассе оккупанты вновь обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия

04 ноября 2021, 17:28 3
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из открытых источников
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С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские подразделения продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за минувшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс РФ обстрел оккупанты

 
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