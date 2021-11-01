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01 ноября 2021, 13:14 113

Избирком Липовца, что в Винницкой области, назвал победителя выборов мэра

01 ноября 2021, 13:14 113
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На внеочередных выборах городского головы Липовца Винницкой области победил выдвиженец "Батькивщины" Виктор Бычков с результатом 31,52%

Такие сведения отражены в протоколе Липовецкой городской временно избирательной комиссии о результатах голосования по выборам Липовецкого городского головы, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Его ближайшие конкуренты - выдвиженка "Украинской стратегии Гройсмана" Олеся Назаренко, которая до выборов исполняла обязанности городского головы, и Василий Авраменко, которого выдвигала партия "Европейская Солидарность" - уступили ему 3% голосов избирателей.

Всего на должность городского головы Липовца баллотировались десять кандидатов.

Во внеочередных выборах городского головы Липовца, которые состоялись 31 октября, приняли участие 51% из 16 019 избирателей, включенных в списки для голосования. Внеочередные выборы городского головы назначили после того, как в декабре 2020 года сложил полномочия действующий мэр Николай Грушко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области не смогли провести выборы из-за нехватки средств на печать бюллетеней.

выборы мэр Винницкая область

 
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