Избирком Липовца, что в Винницкой области, назвал победителя выборов мэра

На внеочередных выборах городского головы Липовца Винницкой области победил выдвиженец "Батькивщины" Виктор Бычков с результатом 31,52%

Такие сведения отражены в протоколе Липовецкой городской временно избирательной комиссии о результатах голосования по выборам Липовецкого городского головы, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Его ближайшие конкуренты - выдвиженка "Украинской стратегии Гройсмана" Олеся Назаренко, которая до выборов исполняла обязанности городского головы, и Василий Авраменко, которого выдвигала партия "Европейская Солидарность" - уступили ему 3% голосов избирателей.

Всего на должность городского головы Липовца баллотировались десять кандидатов.

Во внеочередных выборах городского головы Липовца, которые состоялись 31 октября, приняли участие 51% из 16 019 избирателей, включенных в списки для голосования. Внеочередные выборы городского головы назначили после того, как в декабре 2020 года сложил полномочия действующий мэр Николай Грушко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области не смогли провести выборы из-за нехватки средств на печать бюллетеней.