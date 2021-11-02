Кандидат от "Слуги народа" победил на довыборах нардепа на Херсонщине

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Кандидат от партии "Слуга народа" и экс-глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь уверенно победил на промежуточных выборах народного депутата в округе №184(Херсонская область).

Как передает RegioNews об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования обнародованные на сайте ЦИК

По данным комиссии после обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий Сергей Козырь набрал 64,38% голосов избирателей, пришедших на участки. На втором месте кандидат от "Европейской солидарности" Игорь Йосипенко – 14,33%. Замкнула тройку призеров Екатерина Одарченко-5,81%.

Напомним, что выборы в 184 округе проходят после того, как избранный депутатом Игорь Колыхаев составил мандат из-за победы на выборах мэра Херсона.

Козыря с самого начала кампании называли главным фаворитом кампании. Однако незадолго до голосования Офис президента договорился с конкурентом Козыря-Геннадием Лагутой, который считается близким к мэру Херсону Игорю Колыхаеву. В обмен на отказ от баллотирования Лагута получил должность главы Херсонской ОГА.