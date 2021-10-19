Корниенко подтвердил намерение "Слуг народа" провести съезд в ноябре

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Политическая партия "Слуга народа" планирует в ноябре провести съезд, но от форума с участием местных депутатов пришлось отказаться

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, глава политсилы Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

У нас запланирован съезд партии в ноябре. Уже прошли те времена, когда съезд партии собирал 10-15 человек, теперь это все-таки сотни людей, от 100 до 300. Мы хотели бы собрать наш основной актив, а это точно по меньшей мере 100 человек, - сказал Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента во вторник.

В то же время на уточняющий вопрос он сообщил, что партия пока не планирует параллельно со съездом проводить масштабный форум с участием президента и 7 тыс. местных депутатов, как это анонсировалось ранее, из-за карантинных мероприятий.

Нет, форума не будет, потому что везде "красные" зоны, и мы не можем просто даже людей привезти в Киев, 7 тыс. человек мы не привезем. Если не будет "красной" зоны (в Киеве - ред.), то 300 человек собираем (на съезд - ред.), а если будет "красная" зона - то 50, - пояснил Корниенко.

По его словам, на съезде партия "Слуга народа" планирует обсудить обновление формата своей работы, создание вспомогательного органа, которому будет делегирована часть полномочий руководства партии.

В то же время на вопрос, может ли съезд решить вопрос досрочного прекращения полномочий Дмитрия Разумкова как народного депутата, Корниенко это не отрицал.

Съезд может все что угодно решить: съезд решает многие вопросы, касающиеся деятельности и партии, и ее фракции в Верховной Раде, - сказал Корниенко.

Как сообщалось 7 октября, "Слуга народа" соберется на съезд в середине ноября.

Вместе с тем, в то время у "Слуг" еще не решили, будут ли инициировать сложение мандата Разумковым.