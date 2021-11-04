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04 листопада 2021, 15:09 2

Корнієнко назвав приблизні дати з’їзду партії "Слуга народу"

04 листопада 2021, 15:09 2
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Фото з відкритих джерел
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Політична партія "Слуга народу" може провести свій з'їзд 20 або 27 листопада

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради, керівник політсили Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На з’їзді може вирішитися питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука.

З'їзди відбуваються у нас у вихідні... У нас субот (у листопаді – ред.) не так багато залишилося: післязавтра його точно не буде, далі 13-те, 20-те або 27-ме. За тиждень з'їзд неможливо підготувати, бо це документи та конференції обласні, а от 20-те або 27-те як імовірні дати я розглядав би, - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту.

Водночас, за його словами, на цьому з'їзді може вирішитись питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука, який раніше в одному з інтерв'ю заявив про своє розчарування "Слугою народу".

Я зараз проводжу службове розслідування: зникла заява пана Дмитрука... Якщо фракція поставить питання про його виключення із фракції, то ми далі, як правило, в автоматичному режимі виключаємо з партії, - пояснив Корнієнко.

Як повідомлялося, у "Слузі народу" натякнули, що їхню фракцію може покинути ще один нардеп.

Раніше, у жовтні Корнієнко підтвердив намір "Слуг народу" провести з’їзд у листопаді.

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