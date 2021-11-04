Корнієнко назвав приблизні дати з’їзду партії "Слуга народу"
Політична партія "Слуга народу" може провести свій з'їзд 20 або 27 листопада
Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради, керівник політсили Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
На з’їзді може вирішитися питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука.
З'їзди відбуваються у нас у вихідні... У нас субот (у листопаді – ред.) не так багато залишилося: післязавтра його точно не буде, далі 13-те, 20-те або 27-ме. За тиждень з'їзд неможливо підготувати, бо це документи та конференції обласні, а от 20-те або 27-те як імовірні дати я розглядав би, - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту.
Водночас, за його словами, на цьому з'їзді може вирішитись питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука, який раніше в одному з інтерв'ю заявив про своє розчарування "Слугою народу".
Я зараз проводжу службове розслідування: зникла заява пана Дмитрука... Якщо фракція поставить питання про його виключення із фракції, то ми далі, як правило, в автоматичному режимі виключаємо з партії, - пояснив Корнієнко.
Як повідомлялося, у "Слузі народу" натякнули, що їхню фракцію може покинути ще один нардеп.