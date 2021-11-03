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03 ноября 2021, 15:31 1

Арахамия об увольнении Любченко: женщина вице-премьер будет лучше

03 ноября 2021, 15:31 1
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из открытых источников
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Председатель фракции " Слуга народа "Давид Арахамия считает, что бывший первый вицепремьер – министр экономики Алексей Любченко - "нормальный менеджер", однако лучше, чтобы на этом посту была женщина.

Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента

По его словам, Любченко уволили, поскольку он написал соответствующее заявление

"Я видел заявление. Я с самого начала вам сказал, что есть заявление... Основная причина (увольнение. - Ред.) - мы удовлетворяем его заявление", - сказал Арахамия.

Он также отметил, что назначение женщины вице-премьером - "лучше для гендерного баланса".

"Любченко-нормальный менеджер. Просто считаем, что вицепремьер-женщина для гендерного баланса будет лучше", - добавил Арахамия.

Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.

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