11:00  01 ноября
Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
15:44  01 ноября
В "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты
17:36  01 ноября
С начала суток на Донбассе российские оккупанты четыре раза обстреляли наших военных из гранатометов
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2021, 20:26 5

"Слуга народа" хочет вернуть на должность экс-руководителя аппарата Рады, который конфликтовал с Разумковым

01 ноября 2021, 20:26 5
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Вячеслава Штучного на должность руководителя аппарата Верховной Рады

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм пресс-секретаря фракции монобольшинства Юлии Палийчук

"Слуга Народа" как фракция монобільшості, поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады", - отметила пресс-секретарь.

Она также напомнила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 г. по июль 2020 г.

Согласно Регламенту кандидатуру руководителя аппарата парламента вносит Председатель Верховной Рады

Напомним, что Штучный по официальной версии сам попросил его освободить от должности руководителя аппарата. По неофициальной информации у него был конфликт с экс-спикером Дмитрием Разумковым, который видел в нем "шпиона Банковой".

Кандидатуру Штучного на должность руководителя аппарата парламента "Слуга народа" предлагала и Разумкова, однако тот отказался

Слуга народа Верховная Рада Офис президента спикер

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua