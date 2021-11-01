"Слуга народа" хочет вернуть на должность экс-руководителя аппарата Рады, который конфликтовал с Разумковым

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм пресс-секретаря фракции монобольшинства Юлии Палийчук

"Слуга Народа" как фракция монобільшості, поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады", - отметила пресс-секретарь.

Она также напомнила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 г. по июль 2020 г.

Согласно Регламенту кандидатуру руководителя аппарата парламента вносит Председатель Верховной Рады

Напомним, что Штучный по официальной версии сам попросил его освободить от должности руководителя аппарата. По неофициальной информации у него был конфликт с экс-спикером Дмитрием Разумковым, который видел в нем "шпиона Банковой".

Кандидатуру Штучного на должность руководителя аппарата парламента "Слуга народа" предлагала и Разумкова, однако тот отказался