"Слуга народа" официально выдвинула нардепку Верещук на должность министра реинтеграции
Фракция "Слуга народа" предложила Кабинету министров назначить нардепку Ирину Верещук на должность министра реинтеграции
Как пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук соответствующее представление было направлено в Кабинет министров.
"Фракция "Слуга Народа", на правах коалиции, направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов: Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Павла Рябикина - на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности", - написала пресс-секретарь.
Кроме этого в парламент поступило представление Президента Украины Владимира Зелесского о назначении министром обороны Алексея Резникова.
Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.