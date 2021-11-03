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03 ноября 2021, 14:48 10

"Слуга народа" официально выдвинула нардепку Верещук на должность министра реинтеграции

03 ноября 2021, 14:48 10
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Фракция "Слуга народа" предложила Кабинету министров назначить нардепку Ирину Верещук на должность министра реинтеграции

Как пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук соответствующее представление было направлено в Кабинет министров.

"Фракция "Слуга Народа", на правах коалиции, направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов: Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Павла Рябикина - на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности", - написала пресс-секретарь.

Кроме этого в парламент поступило представление Президента Украины Владимира Зелесского о назначении министром обороны Алексея Резникова.

Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.

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