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01 ноября 2021, 16:24 22

Кабмину хотят запретить предоставлять разрешение на вывоз кислорода из Украины

01 ноября 2021, 16:24 22
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты потребуют от Кабинета министров временно запретить экспорт кислорода или ввести ограничительные меры

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил во время согласительного совета, пишет RegioNews ссылкой на Еспресо.TV.

"Предлагаю коллегам по всем фракциям подписать совместное письмо на Правительство для того, чтобы временно запретить экспорт кислорода. Или ввести ограничительные меры, потому что сейчас между всеми странами начинается борьба за кислород, как когда-то за вакцины и маски", — сказал Арахамия.

По его словам, правительство работает со всеми производителями и должно следить, чтобы "предприниматели не манипулировали этим вопросом".

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что потребление кислорода в больницах выросло в 10 раз.

Кабмин правительство кислород

 
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