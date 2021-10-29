Экс-министра экологии будут судить за подкуп

Пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского в деле о попытке подкупа руководства НАБУ и САП

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт НАБУ

"НАБУ и САП завершили спецрасследование в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, подозреваемого в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него".

В бюро добавили, что 28 октября стороне защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта.

В НАБУ также напомнили, что поскольку местонахождение Злочевского не было установлено, о подозрении ему 1 июля 2020 прислали по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и средствами телефонной связи.

Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским огромной взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 миллионов долларов.

1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.

Расследование в отношении организатора преступления Злочевского было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В июне Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с одной из фигуранток дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов Еленой Мазуровой, и дал ей 5 лет условно.