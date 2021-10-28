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28 октября 2021, 20:14 5

В президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам – СМИ

28 октября 2021, 20:14 5
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Фото из открытых источников
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Увольнение министров может состояться в среду, а назначение новых членов правительства в четверг

Об этом рассказали двое информированных собеседников в "Слуге народа", передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Так, вместо министра окружающей среды Романа Абрамовского, который уже подал заявление об отставке, Рада может назначить его зама Руслана Стрельца.

На место министра обороны Андрея Тарана, как ожидается, перейдет нынешний вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. А его место в Кабмине тогда может занять нардеп от СН Ирина Верещук.

Вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности Олега Урусского хотят заменить Павлом Рябикиным. Сейчас он возглавляет Гостаможню.

В президентской команде также рассматривают увольнение первого вице-премьера по экономике Алексея Любченко. С кандидатурой на его замену определились еще несколько недель назад. Место Любченко может занять заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Все эти кадровые ротации планируют провести в парламенте на следующей неделе, утверждают источники.

Однако по Любченко пока еще есть вопросы. Вопрос в том, будут ли переводить его на какую-то другую позицию или не найдут для него другого места. Поэтому его отставку могут отложить на позже, - сказал один из собеседников.

Как предполагалось, в понедельник на заседании фракции "Слуга народа" рассмотрели кадровые вопросы.

назначение кадры увольнение министр Слуга народа

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