15:20  28 октября
Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
13:09  28 октября
В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"
18:14  28 октября
На Донбассе оккупанты четыре раза стреляли из запрещенного оружия, ранены два бойца ООС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2021, 21:57 10

Разумков заявил о намерении создать новую политсилу

28 октября 2021, 21:57 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков (фракция "Слуга народа") заявил о намерении создать новую политическую силу

Об этом Разумков сказал в программе "Народ против" в эфире телеканала "Украина-24", передает RegioNews.

Будем объединяться,двигаться вперед, будем...возвращать людей, в частности, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди... Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. И я буду делать все, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало, - сказал Разумков.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "Считаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы в дальнейшем развивать и сделать то, что мы обещали людям".

Разумков подчеркнул, что сейчас многие люди ему доверяют и поддерживают.

Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций... Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будем двигаться вперед. К сожалению, сегодня...действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен, - отметил народный депутат.

Как сообщалось, экс-глава Рады Разумков рассказал, чем занимается после отставки с должности.

Раньше Разумков заявил, что не планирует объединяться с Аваковым или Кличко, а еще раньше - что никогда не дружил с Зеленским.

Напомним, 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа.

политика заявление команда Дмитрий Разумков

Директор НАБУ о деньгах в конвертах для депутатов Рады: у нас есть более 10 заявлений
27 октября 2021, 19:15
У "Слуг народа" отрицают намерение лишить Разумкова мандата
26 октября 2021, 19:34
Глава Рады прокомментировал падение рейтингов Президента
21 октября 2021, 18:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram