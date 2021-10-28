Разумков заявил о намерении создать новую политсилу
Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков (фракция "Слуга народа") заявил о намерении создать новую политическую силу
Об этом Разумков сказал в программе "Народ против" в эфире телеканала "Украина-24", передает RegioNews.
Будем объединяться,двигаться вперед, будем...возвращать людей, в частности, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди... Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. И я буду делать все, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало, - сказал Разумков.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "Считаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы в дальнейшем развивать и сделать то, что мы обещали людям".
Разумков подчеркнул, что сейчас многие люди ему доверяют и поддерживают.
Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций... Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будем двигаться вперед. К сожалению, сегодня...действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен, - отметил народный депутат.
Как сообщалось, экс-глава Рады Разумков рассказал, чем занимается после отставки с должности.
Раньше Разумков заявил, что не планирует объединяться с Аваковым или Кличко, а еще раньше - что никогда не дружил с Зеленским.
Напомним, 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа.