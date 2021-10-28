В "Слуге народа" рассказали сколько госбюджет заработал от налоговой амнистии

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Со старта налоговой амнистии 1 сентября граждане Украины задекларировали уже 111 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По его словам, в бюджет от декларирования этой суммы поступили 6 млн грн.

"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", - сообщил Гетманцев.

Напомним, что с 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы.

"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование – это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе, который Верховная Рада приняла на прошлой сессии.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.

Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.