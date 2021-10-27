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27 октября 2021, 14:50 97

"Слуг", которые не голосовали за отставку Разумкова, могут лишить руководства комитетами, - нардеп

27 октября 2021, 14:50 97
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Фото из открытых источников
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Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что "слуг", которые не голосовали за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, попытаются лишить руководства комитетами

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Я уверен, что риск потерять пост сейчас будет у председателей комитетов по образованию Сергея Бабака, аграрной политики Николая Сольского, развития экономики Дмитрия Наталухи и, возможно, цифровой трансформации Михаила Крячко", — сказал Железняк.

По его словам, во фракции считают, что все, кто поддерживал Разумкова, должны за это поплатиться.

"Пытаться изменить – это точно. Получится ли это – вопрос, поскольку, боюсь, это не добавит доверия в самой команде коалиции и приведет к обратному эффекту", — добавил он.

Напомним, 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа. Впоследствии Разумков намекнул на собственный политический проект и добавил, что считает себя членом фракции "Слуга народа", однако допускает, что его выгонят из нее.

Известно, что за отставку спикера проголосовали 215 "слуг народа". Семеро из них проголосовали против, четверо – воздержались, семеро – не голосовали. Сам Разумков заявлял, что около 50 депутатов заставили проголосовать за его отставку против их воли.

Слуга народа Верховная Рада Ярослав Железняк

 
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