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26 октября 2021, 14:34 185

Корниенко о назначении депутатами помощниками родственников других депутатов: вряд ли они даже знакомы

26 октября 2021, 14:34 185
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из открытых источников
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Председатель партии "Слуга народа" и первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко отреагировал на информацию о том, что помощниками народных депутатов работают 12 родственников других нардепов за то, что не считает это прямым кумовством

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью политика изданию НВ

В то же время он считает, что из этой ситуации стоит сделать кадровые выводы

"Тут мнения разошлись. Мое личное мнение ... заключается в том, что мы на это должны реагировать, мы не должны об этом просто забыть. И, наверное, нужно коллегам таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые еще не встряли в это не встревать. Нужно ли какое-то другое наказание, возмещать деньги и тому подобное. Мне кажется, это гораздо труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой", - сказал Корниенко.

Часть депутатов считают подобные назначения обусловлены профессиональными качествами, добавил депутат.

"Но понятно, что моральную сторону дела нельзя не учитывать и надо с этим что-то делать. Я думаю, будут какие-то действия со стороны депутатов. Когда было предварительное расследование ... о прямых родственниках, то все депутаты увольняли их и больше таковым не занимались", - пояснил Корниенко.

Напомним, ранее вышло расследование программы "Схемы", в котором говорилось о том, что почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, которые работают помощниками у других парламентариев.

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