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28 жовтня 2021, 20:14 6

У президентській команді визначилися з кандидатами на заміну кільком міністрам – ЗМІ

28 жовтня 2021, 20:14 6
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Фото з відкритих джерел
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Звільнення міністрів може відбутися в середу, а призначення нових членів уряду - в четвер

Про це розповіли двоє поінформованих співрозмовників у "Слузі народу", передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Так, замість міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського, який вже подав заяву про відставку, Рада може призначити його зама Руслана Стрільця.

На місце міністра оборони Андрія Тарана, як очікується, перейде нинішній віце-прем'єр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп від СН Ірина Верещук.

Віце-прем'єра зі стратегічних галузей промисловості Олега Уруського хочуть замінити Павлом Рябікіним. Зараз він очолює Держмитницю.

У президентській команді також розглядають звільнення першого віце-прем'єра з економіки Олексія Любченка. З кандидатурою на його заміну визначилися ще кілька тижнів тому. Місце Любченка може зайняти заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Всі ці кадрові ротації планують провести в парламенті наступного тижня, стверджують джерела.

Однак по Любченку поки ще є питання. Питання в тому, чи будуть переводити його на якусь іншу позицію або не знайдуть для нього іншого місця. Тому його відставку можуть відкласти на пізніше, - сказав один зі співрозмовників.

Як передбачалося, у понеділок на засіданні фракції "Слуга народу" розглянули кадрові питання.

призначення кадри звільнення міністр Слуга народа

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