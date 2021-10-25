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25 октября 2021, 11:39 8

Председатель Рады направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

25 октября 2021, 11:39 8
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Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что направил законопроект №5512 "О местном референдуме" на рассмотрение в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия)

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Законопроект "О местном референдуме” направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме”, - написал спикер.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте ко Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается в Украине 7 декабря. Также в первом чтении до Нового года нардепы планируют рассмотреть законопроект о местном референдуме.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме. 19 мая первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект под номером №5512 "О местном референдуме".

Также новый законопроект о местных референдумах оценит Венецианская комиссия. Он будет отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) для оценки.

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