Голова Ради направив законопроєкт про місцевий референдум до Венеціанської комісії

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що направив законопроєкт №5512 "Про місцевий референдум" на розгляд до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія)

Про це Стефанчук повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Законопроєкт "Про місцевий референдум” направив до Венеційської комісії. Враховуючи визнаний у європейському середовищі авторитет Венеційської комісії, розраховую на отримання об’єктивного експертного висновку щодо законопроєкту "Про місцевий референдум”, - написав спікер.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також розраховує, що законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде зареєстрований в парламенті до Дня місцевого самоврядування, який щорічно відзначається в Україні 7 грудня. Також у першому читанні до Нового року нардепи планують розглянути законопроєкт про місцевий референдум.

Як повідомлялося, в Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум. 19 травня перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук разом з групою народних депутатів зареєстрували у парламенті законопроєкт під номером №5512 "Про місцевий референдум".

Також новий законопроєкт про місцеві референдуми оцінить Венеціанська комісія. Його буде відправлено до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанську комісію) для оцінки.