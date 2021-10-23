Фото: сайт офиса президента

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении уголовной ответственности за "принудительную вакцинацию"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Офиса президента.

Петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет за "принудительную вакцинацию" была размещена на сайте президента 12 августа. Автор призвал приравнять к понятию "принудительная вакцинация" угрозы увольнением и недопуск до работы непривитых сотрудников. Он также призвал дать гражданам право самим решать, нужно ли им прививаться. Петиция набрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

По словам Зеленского, он обратился к спикеру Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьеру Дениса Шмыгаля с просьбой организовать проработку изложенных в петиции предложений.

Зеленский отметил, что в трудовом законодательстве установлены гарантии защиты прав работников от неправомерных действий работодателей. Предусмотрена уголовная ответственность за незаконное увольнение по личным мотивам, а также другое грубое нарушение трудового законодательства.

В то же время, ссылаясь на Конституцию, Зеленский сообщил, что граждане обязаны заботиться о своем здоровье и "не вредить здоровью других", а в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медосмотры и делать прививки.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной, но приказ вступает в силу через месяц.

На сегодня вакцинация является обязательной, в частности для персонала учебных заведений, центральных органов исполнительной власти, а также местных государственных администраций.

Кроме того, стало известно, что непривитых учителей уже с ноября будут отстранять от работы.

Впоследствии министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID. В ближайшее время к нему могут попасть социальные работники и почтальоны.