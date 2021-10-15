Ляшко анонсировал расширение перечня профессий, которые обяжут вакцинироваться от COVID-19

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В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID. В ближайшее время к нему могут попасть социальные работники и почтальоны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью Радио "Свобода" министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных будут внесены профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил Ляшко.

Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирус является обязательным, но приказ вступает в силу через месяц.

На сегодня вакцинация является обязательной, в частности для персонала учебных заведений, центральных органов исполнительной власти, а также местных государственных администраций.

Кроме того, стало известно, что непривитых учителей уже с ноября будут отстранять от работы.