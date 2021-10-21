На Днепропетровщине разоблачили организованную группу на хищении средств Минобороны

Фото: СБУ

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила механизм хищения бюджетных средств на ремонте военной техники

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организаторами "схемы" были местные предприниматели. Они договорились со служащими одного из военных представительств области, что позволило им выиграть тендер Минобороны на ремонт военной техники.

Общая сумма тендера на ремонт военной автомобильной техники составляла 58 млн грн. Тендер проходил в сентябре 2021 и уже за месяц дельцы успели освоить 30% его средств", - говорится в сообщении.

По результатам обысков, проведенных на территории Днепропетровской и Полтавской областей, в том числе и по адресам расположения военных баз, установлено, что предприниматели в арендованном помещении разбирали бывшую в употреблении технику на детали. Впоследствии их реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых.

"Отремонтированную", таким образом, технику отправляли в зону проведения ООС.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и круга причастных к сделке лиц.

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили незаконный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома".