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18 октября 2021, 14:34 139

Кличко инициирует создание районных советов в Киеве

18 октября 2021, 14:34 139
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Мэр столицы Виталий Кличко инициировал рассмотрение Киевским городским советом вопроса о создании районных советов в Киеве

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве и уже на одной из ближайших сессиях Киевсовет его рассмотрит", - сообщил он.

По мнению Кличко, депутаты районных советов смогут лучше представлять интересы киевлян, будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств и более оперативно реагировать на проблемы местных жителей.

Напомним, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о планах власти в отношении киевского городского головы Виталия Кличко. Так, согласно новому закону о столице, который должны принять в Раде еще до конца 2021 года, должности городского головы и главы КГГА должны распределить. Кличко при этом оставят лишь пост мэра.

Киев заседание Виталий Кличко Район депутаты Совет

 
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