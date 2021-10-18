Кличко инициирует создание районных советов в Киеве

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве и уже на одной из ближайших сессиях Киевсовет его рассмотрит", - сообщил он.

По мнению Кличко, депутаты районных советов смогут лучше представлять интересы киевлян, будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств и более оперативно реагировать на проблемы местных жителей.

Напомним, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о планах власти в отношении киевского городского головы Виталия Кличко. Так, согласно новому закону о столице, который должны принять в Раде еще до конца 2021 года, должности городского головы и главы КГГА должны распределить. Кличко при этом оставят лишь пост мэра.