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19 октября 2021, 16:08 5

Правительство поручило регионам увеличить количество COVID-прививок до 1,5 млн в неделю

19 октября 2021, 16:08 5
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Фото: Рixabay
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил нарастить темпы вакцинации в Украине от коронавирус до 1,5 млн прививок на неделю

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил он.

Также сообщается, что самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 000 прививок в сутки.

Ляшко подчеркнул, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать графики их работы максимально удобными для населения.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в регионах "красной" зоны нужно ускорить вакцинацию.

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