Кабмин согласовал назначение руководителей двух районов

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Кабинет министров согласовал назначение руководителей двух районных государственных администраций. Окончательное решение по трудоустройству этих лиц примет президент Украины Владимир Зеленский

В частности, чиновники согласовали назначение Губенко Виктора Григорьевича председателем Шосткинской районной государственной администрации Сумской области, а также Назима Владимира Ивановича председателем Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области, пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм народного депутата Алексея Гончаренко

Также Кабмин восстановил Стоецкого Василия Федоровича в должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (с 25 марта 2015 г., во исполнение решения Окружного административного суда г. Киева от 16 мая 2018 г.).

Сразу же на этом заседании Кабмин уволил Стоецкого Василия Федоровича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (считать Стоецкого В. Ф. уволенным с должности заместителя Председателя ГСЧС 28 августа 2017 г. в связи с достижением им предельного возраста пребывания на службе (пункт 2 части второй статьи 106 Кодекса гражданской защиты Украины).

Этим же решением министры уволили Протаса Святослава Викторовича с должности заместителя председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.