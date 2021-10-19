"Должность интересная": Корниенко заявил о возможном назначении нового руководителя Аппарата Рады

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Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко одной из первых своих задач видит реформу парламента

Об этом он заявил в интервью журналистам, передает RegioNews со ссылкой на Цензор.нет.

По словам Корниенко, Рада может назначить руководителя Аппарата ВР на следующей пленарной неделе.

"Пока мы обсуждали те три кандидатуры, которые Давид Георгиевич (Арахамия. - ред.) направил тогдашнему председателю ВР Дмитрию Александровичу Разумкову, но я думаю, что могут появиться и другие кандидатуры, потому что руководитель Аппарата у нас это такая интересная должность", - считает Корниенко.

Напомним, сегодня Верховная Рада избрала первым вице-спикером лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.