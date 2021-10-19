Стали известны фамилии кандидатов на пост министра экологии - СМИ

Фото из открытых источников

По информации СМИ, на замену министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому претендуют уже четыре кандидата

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на свои источники.

По данным "Бабеля", среди кандидатов на замену Абрамовского — председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов, депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин и Руслан Стрелец — заместитель Абрамовского.

Как сообщалось, сегодня Арахамия сообщил, что глава Минприроды Абрамовский уже написал заявление об отставке.

Раньше СНБО просило Кабмин проверить руководство Минэкологии.