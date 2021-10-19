Стали известны фамилии кандидатов на пост министра экологии - СМИ
По информации СМИ, на замену министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому претендуют уже четыре кандидата
Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на свои источники.
По данным "Бабеля", среди кандидатов на замену Абрамовского — председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов, депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин и Руслан Стрелец — заместитель Абрамовского.
Как сообщалось, сегодня Арахамия сообщил, что глава Минприроды Абрамовский уже написал заявление об отставке.
Раньше СНБО просило Кабмин проверить руководство Минэкологии.
Министр экологии на этой неделе подаст в отставку - депутатВсе новости »
18 октября 2021, 21:09Экс-замминистра энергетики Анатолий Корзун снова может занять свое кресло уже при новом министре
16 октября 2021, 14:58Рада не планирует рассматривать кадровые вопросы в Кабмине на ближайшей неделе - Стефанчук
14 октября 2021, 13:41
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона