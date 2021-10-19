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19 октября 2021, 12:04 19

Рада избрала Корниенко первым вице-спикером

19 октября 2021, 12:04 19
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из открытых источников
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Верховная Рада избрала первым вице-спикером лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

"Поздравляю, Александр Сергеевич. Прошу Вас занять место в президиуме Верховной Рады", - отметил после голосования Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Процедура избрания первого вице-спикера стартовала на прошлой пленарной неделе.

Фракция "Слуга народа" предложила избрать на эту должность первого вице-спикера Александра Корниенко, а "Европейская солидарность" - нардепку Софию Федину.

Вместе с тем после перерыва в сессионном зале существенно уменьшилось депутатов и спикер Руслан Стефанчук предложил закрыть заседание. Это предложение поддержали 226 нардепов.

Перед этим Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука новым главой парламента и отозвала его с должности первого вице-спикера

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Перед этим депутаты провели рейтинговое голосование за кандидатов на пост спикера, по результатам которого тоже победил Стефанчук. За него проголосовали 257 народных депутатов.

Кроме Руслана Стефанчука на должность главы парламента были выдвинуты кандидатуры лидера Фракии "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса, представителей "европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич.

Во время обсуждения нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сняли свои кандидатуры.

Слуга народа спикер Верховная Рада голосование

 
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