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19 октября 2021, 08:48 5

Зеленский назвал сроки перезапуска Конституционного суда

19 октября 2021, 08:48 5
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вскоре состоится перезагрузка Конституционного суда и уже в ближайшие недели будет восстановлен состав судей

Как передает RegioNews, об этом Зеленский рассказал во время интервью каналу "ICTV".

После обновления состава судей - состоится голосование по закону о Конституционном суде Украины.

Относительно Конституционного суда. Будет перезагрузка Конституционного суда, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. И будет потом проголосован закон о КСУ", - заявил президент.

По словам Зеленского, перезагруженный Конституционный суд будет работать, "в первую очередь на государство".

Напомним, ранее президент Зеленский подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.

27 сентября стал известен список лиц, подавших документы для участия в конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент.

КСУ суд судьи закон Владимир Зеленский

 
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