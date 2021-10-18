Министр экологии на этой неделе подаст в отставку - депутат

из открытых источников

Министр экологии Роман Абрамовский на этой неделе скорее всего напишет заявление об отставке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телграм канал нардепа от "Слуги народа" Алексея Устенко.

"Ну что. Скорее всего министр экологии напишет заявление на этой неделе. Относительно кадровых изменений это все", - написал парламентарий.

В свою очередь, другой нардеп из "Слуги народа" Даниил Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что в случае поступления заявления Абрамовского, фракция ее поддержать. Другие представители монобільшості не подтверждали и не опровергали возможную отставку.

Со своей стороны нардеп Алексей Гончаренко ожидает, что заявление Абрамовского об отставке уже 19 октября будет в парламенте.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозировал, что в ближайшее время депутаты не будут рассматривать кадровые вопросы

Спикер также уточнил, что Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет никакого представления о кадровых вопросах".

До этого монобільшість регулярно заявляла о возможной отставке нескольких министров.