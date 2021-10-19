Глава Минприроды Абрамовский уже написал заявление об отставке - Арахамия

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Роман Абрамовский уходит с поста министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по собственному желанию

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Я видел, что он написал заявление по собственному желанию. Каким образом оно будет двигаться? Я думаю, по процедуре", - отметил он.

По словам Арахамии, за отставку министра у Радий найдутся голоса. В то же время во фракции еще нет кандидата на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"За неделю, 10 дней определимся", - добавил Арахамия.

Отмечается, что заявление министра Абрамовского уже поступило в Раду.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозировал, что в ближайшее время депутаты не будут рассматривать кадровые вопросы

Спикер также уточнил, что Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет никакого представления о кадровых вопросах".