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18 октября 2021, 12:14 10

Экс-главу Мининфраструктуры Омеляна оправдали по делу о снижении ставок портовых сборов

18 октября 2021, 12:14 10
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего главу Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна по делу об издании приказа о снижении ставок портовых сборов, что привело к уменьшению поступлений в госбюджет в особо крупных размерах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Омеляна обвинялся в совершении преступления по ст. 211 Уголовного кодекса (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону).

Речь идет об уменьшении поступлений в бюджет в результате приказа о снижении ставок портовых сборов.

Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств вины Омеляна в инкриминируемом преступлении. Таким образом, суд признал Емельяна невиновным в преступлении, а обвинение недоказанным.

"Омеляна признать невиновным и оправдать", — зачитал судья текст приговора.

В САП заявили, что не согласны с оправдательным приговором и обжалуют его в суде апелляционной инстанции.

"Вместе с тем сообщаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – подытожили в САП.

Напомним 12 июня ГБР пришли с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна. Через неделю детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-министру Владимиру Омеляну в нанесении убытков государственному бюджету в размере 30,5 млн грн. 25 июня экс-министра Омеляна суд отпустил под личное обязательство.

суд ВАКС Владимир Омелян

 
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