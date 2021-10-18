09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
10:13  18 жовтня
У регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію - МОЗ
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 12:14 3

Екс-главу Мінінфраструктури Омеляна виправдали у справі про зниження ставок портових зборів

18 жовтня 2021, 12:14 3
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна у справі про видання наказу про зниження ставок портових зборів, що призвело до зменшення надходжень до держбюджету в особливо великих розмірах

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Омелян звинувачувався у скоєнні злочину за ст. 211 Кримінального кодексу (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону).

Йдеться про зменшення надходжень до бюджету в результаті наказу про зниження ставок портових зборів.

Суд дійшов висновку про відсутність доказів провини Омеляна в інкримінованому злочині. Таким чином, суд визнав Омеляна невинним в злочині, а звинувачення недоведеним.

"Омеляна визнати невинним і виправдати", — зачитав суддя текст вироку.

У САП заявили, що не погоджуються з виправдувальним вироком та оскаржать його в суді апеляційної інстанції.

"Разом із тим повідомляємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – підсумували в САП.

Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна. Через тиждень детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн. 25 червня ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання.

суд ВАКС Володимир Омелян

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram