Екс-главу Мінінфраструктури Омеляна виправдали у справі про зниження ставок портових зборів

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Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна у справі про видання наказу про зниження ставок портових зборів, що призвело до зменшення надходжень до держбюджету в особливо великих розмірах

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Омелян звинувачувався у скоєнні злочину за ст. 211 Кримінального кодексу (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону).

Йдеться про зменшення надходжень до бюджету в результаті наказу про зниження ставок портових зборів.

Суд дійшов висновку про відсутність доказів провини Омеляна в інкримінованому злочині. Таким чином, суд визнав Омеляна невинним в злочині, а звинувачення недоведеним.

"Омеляна визнати невинним і виправдати", — зачитав суддя текст вироку.

У САП заявили, що не погоджуються з виправдувальним вироком та оскаржать його в суді апеляційної інстанції.

"Разом із тим повідомляємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – підсумували в САП.

Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна. Через тиждень детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн. 25 червня ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання.