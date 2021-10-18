Екс-главу Мінінфраструктури Омеляна виправдали у справі про зниження ставок портових зборів
Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна у справі про видання наказу про зниження ставок портових зборів, що призвело до зменшення надходжень до держбюджету в особливо великих розмірах
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Омелян звинувачувався у скоєнні злочину за ст. 211 Кримінального кодексу (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону).
Йдеться про зменшення надходжень до бюджету в результаті наказу про зниження ставок портових зборів.
Суд дійшов висновку про відсутність доказів провини Омеляна в інкримінованому злочині. Таким чином, суд визнав Омеляна невинним в злочині, а звинувачення недоведеним.
"Омеляна визнати невинним і виправдати", — зачитав суддя текст вироку.
У САП заявили, що не погоджуються з виправдувальним вироком та оскаржать його в суді апеляційної інстанції.
"Разом із тим повідомляємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – підсумували в САП.
Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна. Через тиждень детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн. 25 червня ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання.