Разумков заявив, що не планує об'єднуватися з Аваковим або Кличком

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, він взагалі не розглядає навіть умовну ймовірність таких політичних союзів.

Я думаю, що й у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича... кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проєкти. Але станом на сьогодні - з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливо",- пояснив він.