Разумков заявив, що не планує об'єднуватися з Аваковим або Кличком
Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков розповів, що не розглядає політичних союзів з Арсеном Аваковим, Віталієм Кличком або Володимиром Гройсманом
Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
За його словами, він взагалі не розглядає навіть умовну ймовірність таких політичних союзів.
Я думаю, що й у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича... кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проєкти. Але станом на сьогодні - з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливо",- пояснив він.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера. Рішення підтримали 284 нардепи.
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