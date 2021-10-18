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18 жовтня 2021, 11:14 17

Разумков заявив, що не планує об'єднуватися з Аваковим або Кличком

18 жовтня 2021, 11:14 17
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Фото: з відкритих джерел
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Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков розповів, що не розглядає політичних союзів з Арсеном Аваковим, Віталієм Кличком або Володимиром Гройсманом

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, він взагалі не розглядає навіть умовну ймовірність таких політичних союзів.

Я думаю, що й у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича... кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проєкти. Але станом на сьогодні - з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливо",- пояснив він.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера. Рішення підтримали 284 нардепи.

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вибори політика ВР Дмитро Разумков Віталій Кличко

 
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