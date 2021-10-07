Разумков розповів, чи має президентські амбіції
Дмитро Разумков, якого сьогодні відправили у відставку з посади голови Верховної Ради, відповів, чи є у нього президентські амбіції
Про це пише RegioNews, посилаючись на брифінг ексспікера Ради.
"Раніше говорили - з голови Ради ніхто не ставав президентом. Але цей запобіжник ми сьогодні прибрали", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи. Майже одразу "Слуга народу" офіційно висунула Стефанчука на посаду спікера ВР, а на посаду його заступника - Олександра Корнієнка.
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