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27 сентября 2021, 14:59 75

Семенченко потерял сознание в изоляторе СБУ: его жена бьет тревогу

27 сентября 2021, 14:59 75
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Фото из открытых источников
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Народный депутат VIII созыва Семен Семенченко, который голодает уже 61 день, 27 сентября, когда его посещал адвокат, потерял сознание в изоляторе Службы безопасности Украины

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщила жена Семенченко Наталья Музыка.

"Адвокат заметил, что Семен закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки, Семен потерял сознание. Срочно начал звонить и вызвал "скорую", - рассказала она.

По словам музыки, медики привели Семенченко в чувство и через 10 минут уехали.

В СИЗО адвокату сообщили, что в следующий раз посетить подзащитного он сможет на следующее утро.

"Вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61 день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, в сознании ли он или в коме, не будет", - убеждена жена Семенченко.

Напомним, что 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Семена Семенченко. Ему инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку, а 3 сентября суд оставил его под стражей.

Украина Семен Семенченко СБУ НАБУ адвокат

 
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