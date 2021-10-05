В парламенте хотят сегодня провести согласительный совет

Фото из открытых источников

Фракция партии "Слуга народу" и группа депутатов "Довіра" предложили сегодня созвать и провести согласительный совет

Как сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, планируется обсудить недельный порядок заседаний Верховной Рады на 5-8 октября, пишет RegioNews.

"По инициативе двух депутатских фракций Верховной рады предлагается сегодня созвать и провести согласительный совет", - написал нардеп.

Он добавил, что на Раде планируется пересмотреть недельную повестку дня заседаний Рады 5-8 октября.

К сообщению Качура приложил фотокопию обращения к спикеру Верховной рады, его заместителям и главам других фракций. Его подписали председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель депутатской группы "Довіра" Олег Кулинич.

Напомним, что 5 октября Рада отстранила 240 голосами главы парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.