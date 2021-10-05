14:46  05 жовтня
У двох лікарнях Франківщини розгорнули майже 300 ліжок для COVID-хворих
14:18  05 жовтня
У "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводять обшуки
17:30  05 жовтня
На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу", одного бійця ООС поранено
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2021, 17:23 3

У парламенті хочуть сьогодні провести погоджувальну раду

05 жовтня 2021, 17:23 3
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Фракція партії "Слуга народу" і група депутатів "Довіра" запропонували сьогодні скликати і провести погоджувальну раду

Як повідомив у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, планується обговорити тижневий порядок засідань Верховної ради на 5-8 жовтня, пише RegioNews.

"За ініціативою двох депутатських фракцій Верховної ради пропонується сьогодні скликати і провести погоджувальну раду", - написав нардеп.

Він додав, що на раді планується переглянути тижневий порядок денний засідань Ради 5-8 жовтня.

До повідомлення Качура доклав фотокопію звернення до спікера Верховної ради, його заступників і голів інших фракцій. Його підписали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і керівник депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Україна нардепи Верховна Рада парламент погоджувальна рада

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Приватбанк" Papers. Якими будуть наслідки офшорного скандалу для країни, Зеленського і його партії
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram