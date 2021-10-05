У парламенті хочуть сьогодні провести погоджувальну раду

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Фракція партії "Слуга народу" і група депутатів "Довіра" запропонували сьогодні скликати і провести погоджувальну раду

Як повідомив у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, планується обговорити тижневий порядок засідань Верховної ради на 5-8 жовтня, пише RegioNews.

"За ініціативою двох депутатських фракцій Верховної ради пропонується сьогодні скликати і провести погоджувальну раду", - написав нардеп.

Він додав, що на раді планується переглянути тижневий порядок денний засідань Ради 5-8 жовтня.

До повідомлення Качура доклав фотокопію звернення до спікера Верховної ради, його заступників і голів інших фракцій. Його підписали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і керівник депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.