"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева

Длительный внутренний конфликт в буковинской партячейке "Слуги народа" ярко вырвался на публичный уровень: созданный в результате децентрализации Черновицкий районный совет выразил недоверие председателю облгосадминистрации. Без юридических последствий, но с политическим прицелом. Каким именно - разбирался RegioNews

Длительный внутренний конфликт в буковинской партячейке "Слуги народа" ярко вырвался на публичный уровень: созданный в результате децентрализации Черновицкий районный совет выразил недоверие председателю облгосадминистрации. Без юридических последствий, но с политическим прицелом. Каким именно - разбирался RegioNews

Метка "666"

17 сентября Черновицкий районный совет поддержал решение о выражении недоверия председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку. Наконец "сор вынесли из избы" и очевидное, но до сих пор вялое противостояние в "команде президента" на Буковине продемонстрировало, что команда, может, уже не совсем и президентская.

По факту. "За" недоверие Осачуку проголосовали 34 депутата. Ее дружно поддержали все шестеро представителей ОПЗЖ в райсовете, все шестеро депутатов от "Европейской солидарности" и шестеро присутствующих из семи представителей мэрской "Единой альтернативы", Такое себе "число зверя" для президентского назначенца.

К ним присоединились четверо "радикалов" Олега Ляшко, трое присутствующих (из 4-х) депутатов "Пропозиції" во главе с экс-мером Алексеем Каспруком, двое присутствующих (из 4-х) депутатов от "За майбутнє".

Но самое важное, что за недоверие голосовали пятеро (в том числе и председатель райсовета Руслан Домницак) "слуг народа". Еще двое представителей "СН" отсутствовали, одна воздержалась и одна не голосовала. Не голосовали, были против или воздерживались представители "Команды Михайлишина" и "Народного контроля". Вразнобой голосовала "Батьківщина", что свидетельствует о неоднородности и ее рядов.

В общем ничего удивительного в том, кто против президентского ставленника Осачука: почти все они являются политическими оппонентами партии "Слуга народа". Кроме представителей... самой "Слуги народа".

А в целом картина демонстрирует явный передел политических сил в райсовете (а значит – в области) точно не по идеологическим принципам.

Публичная реакция

С оценкой произошедшего не замешкалась глава областной ячейки "Слуг народа", народный депутат Елена Лис. В тот же вечер она на своей facebook-странице предположила, что "кому-то очень хочется дестабилизировать ситуацию в Черновицкой области".

Депутат однозначно заявила, что "Черновицкая областная организация политической партии "Слуга народа" не видит оснований для выражения недоверия главе ОГА, не обсуждала инициативу депутатов Черновицкого районного совета и тем более – не уполномочивала наших представителей в райсовете на голосование за такие политически мотивированные решения" и пригрозила, что такие действия не останутся без должной реакции", недвусмысленно намекая на вероятность отзыва депутата по народной инициативе. Также требовала от своих однопартийцев, которые присоединились к" беззаконию " (как она это назвала), объяснений и отзыва голосов.

Позже похожее заявление сделала и областная организация "Слуги народа". Мол, на заседании фракции "слуг" в облсовете заявление районного совета о выражении недоверия главе ОГА признали "не соответствующим принципам верховенства права" и "политически мотивированным", и приняли решение о неподдержке фракцией решения о недоверии председателю ОГА.

В Черновицкой ОГА ситуацию не комментировали: в частности, изданию molbuk.ua в пресс-службе отметили, что это "политическое решение, которое нет смысла комментировать".

Зато ситуацию прокомментировал политолог Игорь Гаврада. "Если прибегнуть к футбольной терминологии, то действия Черновицкого районного совета - это не красная карточка председателю ОГА Сергею Осачуку. Это больше похоже на угрозу желтой. Почему так? Во-первых, районный совет уполномочен выражать недоверие только руководителю района...

Зато, во-вторых, депутаты обратились к коллегам из областного совета с предложениями, чтобы те рассмотрели вопрос о выражении недоверия Осачуку. А облсовет как раз на это уполномочен.

Наконец, в-третьих, Черновицкий райсовет своими действиями начал публичный политический процесс, который до этого происходил преимущественно в тени. Довольно давно циркулировали слухи, что немало политических и околополитических сил области недовольны как действиями Сергея Осачука, так и действиями его соратников и подчиненных.

Районные депутаты "отдали пас" руководству областного совета, которое и должно в итоге принять решение – успешно замкнуть его и отправить Осачука на скамью сбитых губернаторов или потерять этим голевым шансом и оставить команду нынешнего главы ОГА и дальше руководить Буковиной", - пояснил политолог.

Что скрывается за кулисами политического театра

Противостояние началось задолго до того, как выплеснулось в публичное пространство. Первый публичный конфликт случился в среде буковинских "слуг" еще весной. Тогда главу ячейки Виталия Другановского отстранили от должности. Его сторонники немного помитинговали и как будто смирились с тем, что новым их лидером стала нардеп Елена Лис. Оказывается, ненадолго - до осени…

На самом деле война началась даже не сразу после местных выборов, а еще до того, как партии выдвинули кандидатов на должность черновицкого городского головы.

Тогда лидер электоральных симпатий – "Слуга народа" – имела варианты выдвинуть на мэра Черновцов председателя ОГА Сергея Осачука или тогдашнего лидера областной партячейки "слуг" Виталия Другановского. Какие были аргументы и что именно перевесило – пока неизвестно, но партия выбрала Другановского. Партия, но не черновчане – мэром неожиданно для многих стал представитель вновь созданной местной партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. А оба вероятных кандидата от "слуг" остались со стойкой взаимной неприязнью. Возможно, из-за этой неприязни Другановский и начал проявлять политическую симпатию победителю мэрской гонки Кличуку.

За невыдвижение своего протеже Осачука экс-секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который еще и исполнял обязанности мэра после устранения тогдашнего городского головы Алексея Каспрука, в накладе не остался: он, как опытный политик, который "прошел школу Фирташа" (партнер Фирташа Юрий Борисов – кум семьи Проданов), "разложил яйца в разные корзины. Под его руководством в горсовет довольно успешно шла со своим кандидатом в мэры "Команда Михайлишина", которую "родило" "Рідне місто", и собственно "Рідне місто". А Продан тем временем через Осачука сохранял влияние на область.

Но новый мэр со своей партией, которая просто-таки ворвалась в часть местных советов, изменил конфигурацию в области. Да и ему, чтобы сохранить и сделать качественным безумный количественный успех, добытый на выборах, пришлось искать поддержки.

Неожиданно для своих избирателей, патриотично и даже националистически настроенный черновицкий городской голова нашел поддержку у идеологических противников. В частности, при избрании председателя областного совета его партия голосовала против кандидата от "Слуги народа" и поддержала кандидата от "Аграрной партии" Алексея Бойко, который в конце концов и возглавил раду. Кстати, именно тогда раздались первые "тревожные звоночки" в монолитности "слуг": несколько голосов именно "слуги" не дали за своего кандидата, из-за чего он проиграл.

Победителя Алексея Бойко также считают не самостоятельным игроком, а ставленником – местного "князька", уроженца Сокирянщины Василия Козака - бывшего руководителя то Сокирянского райсовета, то райгосадминистрации, а ныне сокирянского городского головы и председателя местного отделения "Аграрной партии Украины". Козак, кроме амбиций распространить свое влияние не только на бывший Сокирянский, а ныне – Днестровский район (образован на территории нескольких районов, существовавших до этого), но и на всю область, известен еще и тем, что он является сватом уже покойного харьковского городского головы Геннадия Кернеса: дочь Козака Юлия в 2015-м обручилась с сыном Кернеса Даниилом Приваловим. А сын Козака – Владимир Козак – народный депутат Украины от партии "Слуга народа".

Но сын Козака - не единственный нардеп в "связке", которая объединяет "Единую альтернативу" с "группой поддержки Козака". Главным сценаристом их игры является действующий нардеп от ОПЗЖ, экс-регионал, бывший председатель Черновицкой ОГА и бывший министр социальной политики Михаил Папиев. Это объясняет и слаженное голосование ОПЗЖ вместе с ЕА, и в целом успех фокуса с "недоверием председателю ОГА": "ловкость рук и никакого мошенничества" - давний девиз Папиева еще со времен пребывания на министерском посту. Например, на местных выборах его партия ОПЗЖ неожиданно заявила о поддержке "продановской" "Команды Михайлишина", от чего поддержанные не знали как отделаться: такая поддержка была им лишь во вред, и Папиев об этом хорошо знал.

Есть ли в местечковой возне политическая составляющая?

В местных пабликах нередко говорится и о том, что, мол, раскол в рядах "слуг" свидетельствует об уходе части сторонников президента Владимира Зеленского в группу влияния спикера Дмитрия Разумкова, который якобы как раз начинает собственную политическую игру. Зато традиции буковинского политикума свидетельствуют о подавляющем равнодушии "политических штыков" как к идеологиям, так и к личностям. Вот только когда Черчилль говорил, что "нет вечных друзей и вечных врагов, есть лишь вечные интересы", речь шла об интересах страны. На Буковине же те же слова имеют совершенно другой смысл. Именно поэтому борьба "слуг" против "слуг" - это не столкновение идеологий, не схватка лидеров национального уровня. Это просто местечковая борьба: Козака и Папиева – против Продана.

P.S.

Дата следующей ближайшей сессии Черновицкого областного совета пока неизвестна. Вместе с тем, как утверждают источники RegioNews, ее повестка дня вроде бы уже сформирована, поэтому руководству облсовета придется хорошо поразмыслить, каким образом туда добавить щекотливый вопрос о недоверии председателю ОГА. А добавить его, скорее всего, таки захочется – недаром этот "пас" разыгран. Если, конечно, за такое решение хватает голосов – а это очень даже неточно.

Между тем сам "виновник происшествия" Сергей Осачук артистично "сыграл отчаяние": на днях в соцсетях распространили его фото с его "серым кардиналом" (и, говорят, "мозговым центром" одной из крупных политических группировок в Черновцах) Василием Проданом. Они вдвоем якобы после неприятных событий были "застигнуты врасплох" в одном из ресторанов города. Ресторан, на удивление, является собственностью (или точнее, бывшей собственностью, переданной в управление) действующего черновицкого городского головы Романа Кличука.

И пока "антиосачуковцы" радуются тому, что председатель ОГА наконец якобы потерял бдительность и публично продемонстрировал принадлежность к "клану Продана", "антикличуковцы" как раз отмечают "тонкость игры" и утверждают, что Продан этим "случайным" фото как можно ярче продемонстрировал свою привязанность к Зеленскому.