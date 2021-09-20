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20 сентября 2021, 18:40 123

Брат председателя ОАСК Вовка получил новое подозрение

20 сентября 2021, 18:40 123
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Пресс-служба НАБУ
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Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, брату председателя Окружного адмінусуду Киева Юрию Зонтову Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу бюро.

Следствие считает, что экс-чиновник является фактическим владельцем помещения, где был изъят предмет неправомерной выгоды. Однако эти сведения не указаны в его декларации за 2020 год, так же как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ.

В бюро также напомнили, что Зонтов уже имеет статус подозреваемого по факту совершения другого преступления - стимулирование к предоставлению взятки судьям ОАСК. По данным следствия, лицо совместно с другим участником преступления за 100 тыс. долл. США обещала через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования.

Напомним, что 25 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей Юрия Зонтова

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