В "Слуге народа" рассказали, когда Рада может рассмотреть "антиахметівський" законопроект

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Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс("антиахметівського") за 10 дней

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий РБК-Украина главы парламентского налогового комитета Даниила Гетманцева.

По его словам, во фракции "Слуга народа" решили рассмотреть этот законопроект по спецпроцедуре, предусмотренной 119-1 статьей регламента. Ее парламент использовал во время голосования за "антиколомойский" закон весной прошлого года.

"Мы будем идти за этой процедурой. Нам нужно собрать 150 подписей и через 10 дней мы сможем рассмотреть законопроект 5600", - пояснил Гетманцев.

При этом депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что Секретариат фракции "Слуга народа" начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения проекта закона № 5600. По его данным уже собрано 130 из 150 необходимых подписей.

Ранее депутат Алексей Гончаренко сообщил, что "Слуга народа" снимает с рассмотрения законопроект 5600.

Законопроект №5600 об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так и граждан Украины. Он был включен в повестку дня по решению Согласительного совета.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2021 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.